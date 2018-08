‘Overleden’ vrouw Van der Valk Veenendaal leeft nog; reddingspoging bezig

Inmiddels is de vrouw gestabiliseerd en door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een politiewoordvoerder hebben de medische specialisten ter plaatse toch nog 'een hartslag waargenomen'. ,,We doen er nu alles aan om haar leven te redden’’, zegt de woordvoerder.



De vrouw werd gevonden in een kamer van het hotel. In eerste instantie werd gemeld dat er een stoffelijk overschot gevonden was. De forensische opsporingsdienst en de technische recherche kwamen ter plaatse. Ook een traumateam is later opgeroepen en gearriveerd. Volgens de woordvoerder 'deden de omstandigheden in eerste instantie heel erg vermoeden dat hulp niet zou baten'. ,,De situatie van de vrouw is dan ook nog steeds ernstig.’’