Overval op grillroom Veenendaal is derde op rij

UPDATEVEENENDAAL - De gewelddadige beroving van een grillroom aan de Kerkewijk zondag, is de derde overval op rij in een weekeinde in Veenendaal. Bij de meest recente overval raakten twee jonge werknemers gewond. Twee weken geleden werd een supermarkt overvallen, vorige week werd ook een snackbar overvallen. De politie zoekt naar overeenkomsten tussen de overvallen.

De twee werknemers van cafetaria en grillroom TenT die gewond raakten, zijn Veenendalers van 17 en 23 jaar oud. Ze waren aan het werk toen tussen 22.30 en 22.45 uur twee overvallers binnenkwamen via de achterkant van het pand.

Gewond

De daders, naar schatting tussen de 18 en 23 jaar oud, bedreigden de werknemers en haalden de kassa leeg. Ze lieten de snackbarmedewerkers gewond achter en gingen er vandoor. De slachtoffers werden gewond op de grond gevonden. Ze moesten naar het ziekenhuis voor behandeling. Wat de twee precies mankeert, wat de aard van de verwondingen is en hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend. ,,Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. We hebben niet gehoord hoe het met ze gaat’’, zegt een woordvoerder.

Net als bij de overval op de Jumbo aan de Slotemaker de Bruïnestraat op vrijdagavond 22 maart en op cafetaria De Vallei aan de Valleistraat op zaterdag 30 maart, waren de overvallers zondag van TenT gekleed in het zwart. Ze hadden bivakmutsen op.

Camera

Bij de eerste twee overvallen waren er drie daders die op een scooter vluchtten. Zondag waren er twee daders die op een fiets ontkwamen via een steeg aan de achterzijde van de snackbar, die uitkomt op de Tuinstraat. Zo bleven de overvallers uit het zicht van de bewakingscamera, die even verderop aan de Kerkewijk staat, ter hoogte van de theater De Lampegiet.



De politie kijkt of er een verband is tussen de drie overvallen. ,,We zoeken altijd naar overeenkomsten tussen onopgeloste zaken. Als blijkt dat incidenten mogelijk te linken zijn, dan zullen we ze zeker naast elkaar leggen en zoeken naar overeenkomsten’’, zegt een woordvoerder van de politie.

Geschrokken