Overval op supermarkt in Veenendaal, daders op de vlucht

Man die leveran­cier in zij schoot vanwege beschadigd bankstel krijgt vijf jaar cel

1 februari VEENENDAAL – Een 54-jarige Veenendaler is maandag door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor een schietincident in Veenendaal in december 2019 op de kruising van de Cuneraweg en de Brinkersteeg. Tegen de man was acht jaar celstraf geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij.