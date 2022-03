Overvaller supermarkten Veenendaal en Lunteren heeft oprechte spijt, maar gaat wel de cel in

De straf is zo samengesteld dat hij na het uitzitten van zijn straf terecht kan in een psychiatrische kliniek.

Supermarkten in Veenendaal en Lunteren

C. pleegde onder meer twee overvallen op supermarkten in Veenendaal en Lunteren . Een slachtoffer denkt nog elke dag aan het moment dat de man op 17 augustus supermarkt Coop binnen kwam en met een mes dreigde. Deze medewerkster kreeg 1500 euro schadevergoeding toegewezen. C. moet aan de Jumbo-supermarkt in Veenendaal 933 euro betalen voor de tweede overval op dezelfde dag.

Hij werd ook veroordeeld voor het helen van een scooter en het stelen van een koffer in Veenendaal. C. heeft oprechte spijt, stelde de rechtbank. Hij wil aan de slag met zijn problemen. Er is ook al een datum aangewezen waarop hij in de kliniek terecht kan. De straf was vrijwel gelijk aan de eis van de officier van justitie.