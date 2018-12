Overvallers bedreigen personeel supermarkt Veenendaal en slaan met buit op de vlucht

Iedereen wil weer een échte kerstboom uit Overberg

19:46 OVERBERG _ Henk van Voorthuizen van kwekerij De Dennenheuvel in Overberg maakt zich op voor een van de drukste zaterdagen van het jaar: ,,Als Sinterklaas weg is komt de verkoop van kerstbomen echt goed op gang. We merken de laatste jaren dat bijna iedereen weer een echte wil. De kunstkerstboom is uit.’’