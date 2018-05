'Pang! Pang! Pang! Gemaskerde schutter was na 5 seconden weg

update Eigenaar beschoten café: 'Zoiets zie je op het journaal, niet in Veenendaal!'

1 mei ,,Dit zie je op het journaal. Bij louche tenten in Amsterdam. Niet op de Markt in Veenendaal bij een café waar nooit wat aan de hand is’’, zegt Sytse Tamminga. Hij is eigenaar van het Veenendaalse café Het Dak van de Markt dat in de nacht van maandag op dinsdag werd beschoten.