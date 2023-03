Parel van Funda: deze moderne villa staat vlak bij natuurgebied De Groene Grens

Je vindt deze parel aan Groene Grens 22 – geheel toepasselijk – in de villawijk in Veenendaal-Oost. Ben je een natuurliefhebber? Mooi zo! Vanuit deze woning wandel je zo natuurgebied De Groene Grens in.

Uniek ontwerp

Elke woning in de villawijk heeft een eigen ontwerp. Deze villa wordt ook wel een schuurwoning genoemd, omdat het qua uiterlijk op een – je raadt het al – schuur lijkt. Het bouwjaar is 2018, dus de villa is slechts een paar jaar oud. Het interieur is strak en modern met de gele muur in de woonkamer als eyecatcher. In de open keuken zet je in een handomdraai een pot thee op tafel met de Quooker-kraan. Toe aan wat ontspanning? Duik dan de wellnessruimte met sauna en regendouche in. Of geniet van een drankje in de achtertuin of op het terras naast de woning.

Let’s talk numbers

Om eigenaar van deze parel in Oost te worden, moet je diep in de buidel tasten. De vraagprijs van de woning bedraagt 1.295.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 246 vierkante meter aan woonoppervlak, 818 vierkante meter aan perceeloppervlak, vier kamers waarvan drie slaapkamers en twee badkamers. Energiekosten heb je in deze woning niet. De villa is gasloos en niet aangesloten op de stadsverwarming. Op het dak liggen 54 zonnepanelen. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 5.264 euro per vierkante meter. Dat is een stuk meer dan het gemiddelde van 4.050 euro per vierkante meter in de buurt Veenderij.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje:

De oprit

De oprit van de woning

De woning van boven

De woning van boven

De woonkamer

De woonkamer in de villa

De keuken

De open keuken in de villa

Badkamer op de eerste verdieping

De badkamer op de eerste verdieping

De master bedroom

De master bedroom in het huis

Een andere slaapkamer

Een van de slaapkamers

De wellnessruimte

De wellnessruimte

Terras naast de woning

Het terras naast de woning

Zijkant van het huis

De zijkant van de villa

Zijkant van het huis

De zijkant van het huis

De achtertuin

De achtertuin

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

