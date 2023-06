Park Klassiek wil Veenendalers laten kennismaken met Gedenkpark De Oude Begraafplaats: ‘De meesten fietsen erlangs’

Feestdag voor Thijs uit Bennekom en Veenendaal­se Diesel: ‘Pieken op het juiste moment’

De spanning was voelbaar bij Diesel Schaafsma, eerder op de dag in Veenendaal. ,,Ik was dinsdagavond heel laat naar bed gegaan en daarom werd ik pas heel laat wakker. Des te korter duurde de tijd tot aan het bevrijdende telefoontje. Ik slenterde maar een beetje door het huis, ben de hond gaan uitlaten. Alles om een beetje afleiding te vinden.”