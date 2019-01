Persoon zwaargewond: overreden door voertuig bij staalbedrijf in Veenendaal

Links geeft burgemees­ter Veenendaal het voordeel van de twijfel

13 januari VEENENDAAL - De partijkleur van Gert-Jan Kats (SGP) was voor sommige raadsleden even slikken. Maar over zijn bestuurderskwaliteiten zijn geen twijfels. Positieve, maar ook negatieve reacties waren er na de voordracht van Gert-Jan Kats als burgervader: kan een SGP’er wel alle inwoners van Veenendaal vertegenwoordigen? Ook niet alle raadspartijen leken gelijk overtuigd.