Poes met kittens gered van treinspoor bij station Veenendaal: ‘Eén kitten miste al een pootje’

EVEN VRAGEN AAN Wethouder Dylan van Lochten­berg over NK Tegelwip­pen: ‘Iedere steen is er één’

Het NK Tegelwippen is in volle gang, waarbij verschillende gemeentes in Nederland de strijd aan gaan wie de meeste tegels uit de grond trekt om te vervangen door plantjes en boompjes. De gemeente Veenendaal staat op dit moment op nummer 1 van onze provincie. De wedstrijd begon op 21 maart en is tot en met 31 oktober 2023. Wethouder Dylan Lochtenberg van de gemeente Veenendaal vertelt hoe zij naar goud (groen) willen grijpen.