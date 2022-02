Politie arresteert twee Veenendaalse mannen op verdenking van mensenhandel

Bij een politie-actie in Veenendaal en Wageningen zijn dinsdagochtend twee mannen aangehouden die in verband worden gebracht met mensenhandel. Het gaat om een man van 21 en een van 26 jaar. Zij komen allebei uit Veenendaal.

Rond 06.00 uur ’s ochtends verrichte de politie een inval op vier verschillende locaties waarna de aanhoudingen van de twee mannen volgde. Daarbij is ook een aantal telefoons in beslag genomen.



De actie is een onderdeel van een groot onderzoek naar mensenhandel door het Team Mensenhandel en Migratiecriminaliteit van de eenheid Midden-Nederland. De politie Oost-Nederland werkte met hen samen.

Het onderzoek richt zich op seksuele uitbuiting van een meerderjarig slachtoffer. Dit zou hebben plaatsgevonden in de periode tussen oktober 2020 en eind maart 2021, in verschillende plaatsen van het land, waaronder in Veenendaal, Doorn en Utrecht.

Al eerder vier verdachten aangehouden

De politie meldt dat er binnen dit onderzoek al eerder vier verdachten zijn aangehouden. De mannen die deze ochtend zijn opgepakt, zijn meegenomen voor verhoor en zitten vooralsnog vast.



‘Dit was een proces van de lange adem. Het resultaat van vandaag is te danken aan maandenlang onderzoek en de inzet van heel veel collega’s’, zo schrijft de politie in een bericht.



De politie sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen zullen volgen.