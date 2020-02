Politie blundert: collectanten ten onrechte afgeschilderd als oplichters

Politie rolt grote nepkleding­zaak op: 'Er werd verkocht vanuit de achterin­gang’

10:52 VEENENDAAL - Kledingrekken, bustes op de schappen: de handel in namaakkleding die begin deze maand in Veenendaal werd opgerold, doet in niks denken aan de traditionele kofferbak- of internethandelaar. Belangenbehartiger React komt ‘met enige regelmaat’ verkooppunten tegen zoals in Veenendaal. ,,Maar dit was wel heel veel nepkleding voor Nederlandse begrippen.’’