Politie geeft beelden vrij van daders aanslagen op café en ijssalon in Veenendaal

De reeks incidenten begon in april vorig jaar toen een man probeerde met een automatisch wapen op het café te schieten. Dezelfde man komt waarschijnlijk een week later terug en schiet dan opnieuw op het café, ditmaal vuurt hij een flink aantal kogels af. In december dit jaar slaan onbekenden opnieuw toe. Er wordt brand gesticht , blijkt uit bewakingsbeelden.

Handgranaat en molotovcocktail

De bewaking van het pand wordt opgeschroefd en in september van dit jaar vindt een bewaker een handgranaat vlak voor de gevel van het café liggen, die echt bleek te zijn. Ook bij dit incident is een dader gefilmd.



De bestelbus van de eigenaar van het café wordt eind september in brand gezet met een molotovcoctail. Ook wordt dan brand gesticht in de ijssalon van de broer van de horecabaas. De politie onderzoekt ‘verschillende scenario’s’, maar zegt nog geen zicht te hebben op verdachten.



Het is niet duidelijk of het steeds dezelfde personen zijn, maar ‘wel is duidelijk dat de actie tegen dezelfde persoon is gericht’. Daarmee doelt de politie op cafébaas Sietse Tamminga.



Er is recent een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van de daders.