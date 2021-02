Politie heeft nog geen spoor van bedreigers van Veenendaalse agenten tijdens coronarellen

update Oude pand Seats and Sofas in Veenendaal wordt vaccinatie­lo­ca­tie: 'Bewoners kunnen in eigen gemeente terecht’

10 februari VEENENDAAL - De GGD regio Utrecht opent naar verwachting begin maart een vaccinatielocatie in Veenendaal. Dat moet gebeuren in het oude pand van Seats and Sofas aan de Schoolstraat. De komende tijd wordt dit omgebouwd tot een geschikte plek om te vaccineren. Na opening wordt er zeven dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur op afspraak gevaccineerd.