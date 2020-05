Politie houdt één verdachte aan voor woningoverval bij alleenstaande man (85) in Veenendaal

Te druk in centrum Veenendaal door fietsen op straat, hostesses verwijzen fietsers naar stalling

23 mei VEENENDAAL - Doordat mensen hun fiets op straat zetten in het centrum van Veenendaal, is het volgens de burgemeester als er markt is onmogelijk geworden om elkaar op anderhalve meter afstand te passeren. De gemeente zet daarom vanaf deze zaterdag hostesses in die de bezoekers vragen hun fiets in een stalling te zetten.