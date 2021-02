Politie houdt verdachte (17) van overval op Veenendaalse Jumbo aan in trein

Van de Zandschulp debuteert tegen Spaans toptalent (17) op Australian Open: ‘Botic laat zich niet snel gek maken’

5 februari MELBOURNE - Botic van de Zandschulp (25) staat in de eerste ronde van de Australian Open tegenover het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz (17). Dat is het resultaat van de loting van vrijdag. De tennisser uit Veenendaal maakt, na een chaotische aanloop, komende week in Melbourne zijn Grand Slam-debuut. Twee kenners over zijn opmars, karakter en doorzettingsvermogen.