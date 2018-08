Politie probeert vrouw te redden van dood bij Van der Valk langs A12 bij Veenendaal

Voorwaarde­lijk vrijgela­ten jeugd-tbs’er uit Wageningen nu vast voor diefstal met geweld in Veenendaal

7 augustus WAGENINGEN – Het Openbaar Minister wil dat de 22-jarige Mohammed T. uit Wageningen terug wordt geplaatst in een jeugd-tbs kliniek. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Utrecht. De Wageninger is voorwaardelijk vrij. Volgens het OM heeft zich T. zich nu schuldig gemaakt aan diefstal met geweld in Veenendaal.