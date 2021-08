Politie rolt hennepkwekerij met zevenhonderd planten op in Veenendaal

De kwekers hadden goed hun best gedaan om de ruimte goed af te schermen voor de buitenwereld. Het pand was goed geïsoleerd en er waren luchtfilters aanwezig. De benodigde stroom werd illegaal afgetapt.

De politie heeft de planten en apparatuur in beslag genomen. De planten zijn vernietigd. In opdracht van de burgemeester is het pand voor een half jaar vergrendeld.

In april toonde burgemeester Gert-Jan Kats al zijn bezorgdheid over de wietkwekerijen in zijn gemeente. ,,Dit past niet in Veenendaal waar we overal samen prettig en veilig willen leven, wonen en werken”, zei Kats destijds. ,,Laat je niet in met dit soort praktijken!”