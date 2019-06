Politie Veenendaal boos om zwerfvuil op grasveld: ‘Waar is het mis gegaan?’

Een meisje dat voetbalt? Dat is sinds kort heel gewoon

26 juni EDE/WAGENINGEN - Een meisje dat voetbalt raar? Nee joh. Dat was vroeger. ,,Het is heel normaal dat meisjes voetballen’’, zegt Jeroen Been, voorzitter van voetbalclub DTS in Ede. ,,Vrouwenvoetbal is een volwaardig onderdeel van onze vereniging geworden.’’