Politieagent Fenna smeert een bolletje voor jonge weglopers en levert ze weer ‘thuis’ af in Veenendaal

Vertrou­wens­cri­sis in Veenendaal over onderzoek naar islamiti­sche gemeen­schap, maar burgemees­ter komt er mee weg

VEENENDAAL - Een vertrouwenscrisis in Veenendaal. Dat is het gevolg van een onderzoek dat in 2017 en 2018 - al dan niet illegaal - gedaan is in de islamitische gemeenschap. In een spoeddebat donderdag bleef burgemeester Gert-Jan Kats zeggen dat er geen fouten zijn gemaakt bij dat onderzoek.

22 oktober