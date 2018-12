Politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk in Veenendaal, man (20) aangehouden

Veenendaal hoopt op echte controle vuurwerk­vrije zones

29 december VEENENDAAL/EDE - Het aantal vuurwerkvrije zones in de Vallei groeit. Betrokkenen zijn er blij mee. Maar er zijn ook twijfels over het nut. ,,Echt vuurwerkvrij is het alleen als je het in de hele wijk verbiedt.’’