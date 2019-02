Politiehond Biko bijt Edenaar om hevige vechtpartij in Veenendaal te stoppen

Agenten stuitten rond zondagochtend om 05.15 uur op de vechtende mannen. De politiemensen probeerden te vergeefs de vechtersbazen uit elkaar te halen. Zelf een tik met de wapenstok had niet het gewenst effect: de drie bleven elkaar in de haren vliegen.



De inmiddels gearriveerde hondengeleider waarschuwde dat hij zijn diensthond Biko zou loslaten. Het dreigend blaffen van de hond was nog geen hint voor de drie om te stoppen. Met gearriveerde versterking werden de drie tegenstribbelende mannen gescheiden. Ze werden aangehouden en geboeid.



De Edenaar bleef desondanks schoppen naar de andere verdachten. Daarop beet Biko de man in zijn been. De drie werden naar het politiebureau gebracht en daar aan hun verwondingen behandeld. De gebeten Edenaar hoefde niet naar het ziekenhuis.