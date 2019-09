‘Psst, schatje, kom eens een kusje geven’: Veenendaal start enquête over straatintimidatie

In het filmpje van de gemeente worden ook voorbeelden gegeven als ‘homo, waar ga jij naartoe? Woow, jij bent echt lelijk’. Als de geënquêteerde heeft ingevuld dat er sprake is geweest van straatintimidatie, dan wordt vervolgens gevraagd hoe die persoon zich daarbij voelde: ‘ik voel me gevleid, het doet me niks, ik word boos, ik voel me ongemakkelijk of ik voel me bang of onveilig’ zijn dan onder meer de aan te kruisen antwoorden.



Verderop in de enquête wordt gevraagd wat de reden van de intimidatie zou kunnen zijn en of de persoon voorzorgsmaatregelen neemt tegen intimidatie.



In 2017 onderzocht de Veenendaalse politiek al of het mogelijk is straatintimidatie strafbaar te maken. Vorig jaar kwam de VVD met het idee meer onderzoek te doen naar het fenomeen. In Rotterdam werd vlak daarna de eerste boete gegeven voor straatintimidatie.



De enquête is hier in te vullen.