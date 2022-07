Raad Veenendaal stelt vakantie uit voor extra debat over gebruik van fraudescorekaart bij bijstand

GVVV neemt eerste horde in strijd om lijfsbe­houd en komt nu HSC’21 tegen

Dat de zege belangrijker dan het spel was, werd al snel duidelijk. Zowel GVVV als Gemert bakte er niet veel van. Maar de Veenendaalse tweededivisionist was wel twee keer doeltreffend. Mart de Jong scoorde pal voor rust de 1-0, zes minuten voor tijd benutte Byron Burgering een strafschop (2-0) en daarmee verzekerde GVVV zich van een plek in de halve finale van de nacompetitie.

12 juni