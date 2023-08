Razendsnel je rijbewijs verlengen in Veenendaal: zo doe je dat

Dit stukje natuur in Veenendaal zit vol geschiede­nis: ‘We bleken echt een parel in handen te hebben’

Terug in de tijd dat Veenendaal werd afgegraven voor brandstof en inwoners bewuster te maken van hun stadsgeschiedenis, dat is wat Johan Huibers voor ogen had met de aanleg van de turfweide. Zo kreeg Veenendaal bijvoorbeeld door de turf warme banden met de stad Antwerpen.