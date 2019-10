Rechtbank houdt stalkende moeder uit Veenendaal in de cel

Eigenaar ijssalon Veenendaal na brand: ‘Hoe lang gaan we dit nog tolereren?’

10:51 VEENENDAAL - IJssalon Puur Tamminga aan de Kerkewijk in Veenendaal werd in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door een brand. Eigenaar Piet Tamminga zit met de handen in het haar: ,,Geen idee wie dit gedaan kan hebben.”