Relschoppers bedreigen vijf Veenendaalse wijkagenten: ‘Zij moeten dood vanavond’

Zelfs in het kleine Veenendaal vlogen maandag­avond de bakstenen door de lucht: ‘Is dit ons Nederland?’

26 januari Niet alleen in grote steden braken de afgelopen dagen rellen uit, maar ook in het kleine Veenendaal werden politieagenten en winkels bekogeld met bakstenen en vuurwerk. Maandagavond had een groepje jongeren zich in de volkswijk ‘t Franse Gat verzameld om te gaan rellen. De mobiele eenheid was er snel en dreef de groep de wijk uit.