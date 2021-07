Revaliderende voetballer Nour (14) overspoeld met kaarten na zwaar ongeluk in Veenendaal: ‘Hij staat er niet alleen voor’

Windmolens op de Utrechtse Heuvelrug? Die wil (bijna) niemand

23 juni Boze inwoners, weigerachtige grondeigenaren. De zoektocht van zestien Utrechtse gemeenten - waaronder Utrechtse Heuvelrug - naar plekken voor tientallen windmolens verloopt moeizaam. De mogelijke locaties worden deze week gepresenteerd, maar of de wieken daar gaan draaien, is nog maar zeer de vraag. ,,Ik kan me hier in het dorp eigenlijk niet meer vertonen.’’