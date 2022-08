Rianne te Kaat tovert Veenendaalse stoep om in 3D-schilderij van het dorp: ‘Met je mobiel zie je het pas goed’

Kennisma­ken met de rechtse directe tijdens de Veenendaal­se Sportweek

Hoe raak je een softbal het beste met de knuppel? Of hoe verdedig je bij een potje boksen een rechtse directe van je tegenstander? Deelnemers aan de Sportweek in Veenendaal weten daar nu alles van. 210 kinderen doen deze week op de velden van SKF korfbal mee met het spektakel van Sportservice Veenendaal. Donderdag is de laatste dag.

14 juli