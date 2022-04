Roep om hekje op stadsstrand dat kinderen voor val in Brouwersgracht moet behoeden

Meerdere auto's betrokken bij botsing N233 in Veenendaal

Aan de Rondweg-Oost bij de N233 in Veenendaal zijn zaterdagmorgen rond 11.00 uur meerdere voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Wat de oorzaak van de botsing precies is, is niet bekend. Toegesneld ambulancepersoneel heeft de inzittenden van de voertuigen gecontroleerd, maar niemand hoefde meer naar het ziekenhuis.

2 april