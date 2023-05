Rondvliegen met parachute en een kantoor vol ballen: dat is marketing anno 2023 volgens dit Veenendaalse bureau

voetbal vallei Futloos Bennekom verliest streek­clash met DUNO, Lunteren maakt het zichzelf moeilijk en SVP grijpt laatste strohalm

Er wordt vanwege de meivakantie lang niet overal gevoetbald, maar in de Vallei komen dit weekeinde toch nog twaalf clubs in actie. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.