Ruim 600 ondernemers in Veenendaal vragen inkomenssteun

Vier ‘ridders’ waaronder een 'ridder met zwaarden’ in Veenendaal­se lintjesre­gen

24 april VEENENDAAL - Negentien Veenendalers hebben vandaag een virtueel lintje ontvangen van burgemeester Gert-Jan Kats. Dat zijn er heel wat meer dan in 2019 toen vijf Veenendalers een lintje kregen. Veenendaal is sinds vrijdag vier ‘ridders’ rijker en vijftien leden in de Orde van Oranje Nassau.