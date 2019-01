Schaap aangereden op A12 bij Veenendaal

Noodkreet ijsmeester in Veenendaal: ‘Zonder vrijwilli­gers geen baan’

11:08 VEENENDAAL - Terwijl de ijsbaan in Ede al een paar dagen open is, moeten de Veenendaalse schaatsliefhebbers in elk geval nog tot donderdag wachten voor ze de schaatsen kunnen onderbinden op de baan van ijsclub De Greb.