Schade aan showroom Superkeukens valt mee, loods achter het bedrijf wel verloren gegaan

UPDATE/VIDEOVEENENDAAL - Nu de brandweer is vertrokken en het gebouw is vrijgegeven, is duidelijk hoe groot de schade is bij Superkeukens in Veenendaal en de loods achter het bedrijf. Die loods werd in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een grote brand .

De loods - die volgens eigenaar Lican Mo niet bij Superkeukens hoort maar door hem verhuurd was aan een internetwinkel in sanitair - kan als verloren worden beschouwd.



De showroom van Superkeukens is redelijk ongeschonden gebleven. Er is daar wel veel waterschade, waardoor de inboedel moet worden weggegooid. Schoonmakers waren donderdagochtend druk bezig om de boel schoon te maken.



Eigenaar Vincent Dijker verwacht dat zijn bedrijf een paar maanden dicht zal blijven. Klanten die al een keuken hadden besteld, krijgen die gewoon geleverd. De keukens worden ergens anders gemaakt en opgeslagen.

De showroom van Superkeukens is redelijk ongeschonden na de brand, van de loods is weinig over.

Zo ziet de loods achter Superkeukens eruit na de brand.

Oorzaak onduidelijk

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht meldt dat het nog niet te zeggen is waardoor de brand in de loods veroorzaakt is. ,,Het vuur was zo fel dat we niet naar binnen konden.’’ Hij zegt dat het er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken.



De eerste melding van de brand kwam om 00.05 uur binnen. ,,We hebben toen meteen opgeschaald, waardoor we ergere schade hebben kunnen voorkomen.’’ De brandweer van Ede en Wageningen boden assistentie bij het bestrijden van het vuur. Rond 07.15 uur donderdagochtend vertrok de laatste brandweerwagen van de Smalle Zijde.

Buurman

Buurman Dick Drost kreeg alles uiteraard van nabij mee. Zijn zoon merkte rond middernacht als eerste dat er iets aan de hand was. ,,Hij voelde opeens de hitte en keek uit het raam. Daar zag hij dat de brandweer al gearriveerd was.’’



De familie Drost moest de woning verlaten met de huisdieren en de auto’s moesten worden verplaatst. ,,We kregen het aanbod om naar het Van der Valk-hotel te gaan, maar we bleven liever in de buurt.’’

Weinig ruimte

Drost is vol lof over de brandweer. Hoewel er maar heel weinig ruimte is tussen zijn woning en de brandende loods van Superkeukens, slaagde de brandweer erin om zijn woning schadevrij te houden. ,,Wat wel opvallend was: terwijl het onweerde, kreeg ik van de brandweer een paraplu om onder te schuilen’’, vertelt Drost nog met een knipoog.