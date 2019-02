School Veenendaal door het stof na rel rond nepleerlingen: ‘Verkeerde inschatting gemaakt’

VideoVEENENDAAL - Het Christelijk Lyceum Veenendaal biedt excuses aan aan de ouders van de leerlingen voor de commotie die is ontstaan rond de ‘nepleerlingen’. Die werden ingezet voor een tv-programma van RTL. De school vindt het belangrijk ‘ruiterlijk toe te geven dat we achteraf bezien een verkeerde inschatting hebben gemaakt'.

De mail werd verstuurd vlak nadat de schoolleiding opdracht gaf de school te ontruimen. Op dat moment protesteerden tientallen scholieren voor het pand. ,,We zijn bedonderd door de schooldirectie’’, reageert een anonieme leerlinge.

'Geen acteurs’

Het schoolbestuur stuurde rond twaalf uur alle leerlingen alle leerlingen weg en schrijft in de mail dat de school vanaf 12.05 uur dicht ging. Het bestuur verwijst in het bericht naar het Amerikaanse tv-format Undercover High waarop de documentaireserie van RTL is gebaseerd. De nepleerlingen zouden jonge mensen zijn die persoonlijke redenen hebben om nog een keer terug te gaan naar een middelbare school. ‘Het zijn nadrukkelijk geen acteurs’, schrijft de school.

Excuses

De mail eindigt met excuses. ‘We vinden het heel vervelend dat er zoveel onrust is ontstaan onder de leraren en leerlingen. Daarvoor bieden we onze verontschuldigingen aan. Aan de betrokken leerlingen, aan u als ouders en aan alle medewerkers van het CLV'.

Volledig scherm De mail die de ouders van de leerlingen van het CLV kregen. © DG

Ongeloof bij minister

De ophef ontstond gisteren toen bekend werd dat RTL een realityserie opnam op school waarbij vijf nieuwe leerlingen de hoofdrol speelden. Dat bleken acteurs te zijn. Alleen de schoolleiding wist ervan, leraren en leerlingen niet. De opnames zijn inmiddels stopgezet.

Eerder reageerde minister Arie Slob van Onderwijs al met veel ongeloof op de actie van RTL om nepleerlingen in te zetten op de school in Veenendaal. ,,Je gelooft je ogen niet. Als dit waar is, is het niet acceptabel,” zei Slob vanochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland op NPO1.

Kim Koppenol namens RTL: ,,Het doel van ons programma was om een beeld te schetsen van een middelbare school anno 2019. Daarbij wilden we ook de problematiek laten zien waar leraren en leerlingen tegenwoordig tegenaan lopen. We hebben vijf mensen uitgekozen die zelf te maken hebben gehad met persoonlijke problemen tijdens hun middelbare schooltijd.” Alle leraren en ouders moesten voorafgaand aan de filmopnames ondertekenen of ze mee wilden doen aan de opnames voor een onbekend televisieprogramma dat RTL zou uitzenden.