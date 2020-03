Scooterrijder ernstig gewond door aanrijding met auto in Veenendaal

DOVO pakt na rust de overwin­ning

7 maart VEENENDAAL - Na een ruststand van 0-1 in het voordeel van het bezoekende FC Lisse begon DOVO voor eigen publiek overdonderend aan het tweede deel van de wedstrijd. Binnen zes minuten was de stand omgedraaid in een 2-1 voorsprong voor het team van Scott Calderwood. Uiteindelijk werd het nog 3-1.