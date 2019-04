Seinstoring: geen Sprinters tussen Veenendaal en Utrecht

UPDATE Overval op grillroom Veenendaal is derde op rij

13:23 VEENENDAAL - De gewelddadige beroving van een grillroom aan de Kerkewijk zondag, is de derde overval op rij in een weekeinde in Veenendaal. Bij de meest recente overval raakten twee jonge werknemers gewond. Twee weken geleden werd een supermarkt overvallen, vorige week werd ook een snackbar overvallen. De politie zoekt naar overeenkomsten tussen de overvallen.