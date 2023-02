Seksueel misbruik, drugs en chantage: Veenendaler (51) nam jeugd stiefdochter ‘op afschuwelijke wijze’ af

Man (19) toegeta­keld door bekende 'raddraai­ers' in Wageningen: ‘Belaagd en eerste hulp gekregen, daarna opnieuw aangeval­len’

Een 19-jarige man is ernstig gewond geraakt bij een vechtpartij in Wageningen, in het uitgaanshart van de stad. Het incident gebeurde afgelopen weekend. ,,Het is een bekend groepje, dat vaker voor overlast zorgt”, zegt Tuncay Topal, eigenaar van Pub Sixty One.

