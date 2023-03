Select groepje Veenendalers kan geld krijgen om nieuw soort warmtepompen uit te proberen

Markant bord met hoogteme­ters Amerongse Berg voor tweede keer vernield

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd is het bord met de hoogtemeters van de Amerongse Berg vernield. Het lijkt erop dat het bord met een slijptol is bewerkt. Het Regionaal Bureau voor Toerisme heeft laten weten dat er een nieuw bord terugkomt.