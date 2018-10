Sigaren maken: alleen nog in het museum van Veenendaal

Cursus

Koning: ,,We zijn op cursus geweest bij een Kampense sigarenmaakster en we doen het op een manier die zou oud is dat zelfs veel oudere Veenendalers die al niet meer kennen. Toen de laatste Veenendaalse sigarenfabrieken een kwart eeuw geleden hun poorten sloten was er al flink gemoderniseerd. Of we zelf roken? Nee, beslist niet, maar we houden dit oude Veenendaalse ambacht met liefde in ere. En we vertellen verhalen. Zoals de befaamde bolknak, een uitvinding van de Veenendaalse Ritmeester: Die sigaar werd gemaakt van restjes tabak en scoorde enorm in de crisisjaren zo'n 85 jaar geleden. Dankzij die bolknak was Ritmeester een van de weinige fabrieken in Nederland waar toen meer personeel nodig was.’’