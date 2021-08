Slachtoffer dodelijk ongeluk is man uit Ede (45): bestuurder opgepakt, drie Lunterse vrouwen gewond

nieuw in de vallei Klanten worden straks weer blàài in gloednieuw grand café in Veense Cultuurfa­briek

26 augustus Blàài is Veens voor blij. De oprichters van Grand Café Blàài in De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein in Veenendaal willen niets liever dan hun klanten straks blàài maken met makkelijke broodjes en heerlijke koffie met gebak.