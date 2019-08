Slachtoffer gewond na gevecht met overvallers in Veenendaal, politie zoekt verdachten

BLOG Hoe de tijgermug uit Veenendaal verdween

11 augustus En daar was-ie ineens weer. In het nieuws dan. Niet in het echt. De Veenendaalse tijgermug. Of beter gezegd de Aziatische tijgermug die blijkbaar dacht dat Veenendaal in Azië lag en neerstreek in de wijk Dragonder-Noord.