Sloeg Veenendaler (29) vader gebroken oogkas na stofzuigerruzie? Justitie wil hem in de cel hebben

De Veenendaler werd op 15 mei opgepakt. Hij was die dag op bezoek bij zijn vader in Veenendaal en wilde een stofzuiger meenemen. Iets waar zijn vader het niet mee eens was; de twee kregen ruzie. De vader liep daarbij een gebroken oogkas op. Ook zou de 29-jarige met de stofzuigerslang de telefoon van zijn vader kapot hebben geslagen.

Contactverbod

De verdachte wilde niets zeggen over de ruzie: hij zei alleen dat zijn vader ook een aandeel had. De zoon zat 48 dagen in voorarrest, is inmiddels op vrije voeten en woont in het huis van zijn broer. Contact met zijn vader zit er niet in, want hij heeft een contactverbod. Dat verbod werkt goed, verklaarde de verdachte zelf.