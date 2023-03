‘Staken loont’: na weken actievoeren nieuw cao voor personeel Veenendaals textielbedrijf

Utrechtse Heuvelrug verkoopt Mollebos in Driebergen aan Den Treek-Henschoten

Het ruim 30 hectare metende Mollebos in Driebergen is verkocht aan Landgoed Den Treek-Henschoten. Dit stuk bos ligt tussen de Baden Powellaan en Hydeparklaan in Driebergen en grenst aan recreatiepark Het Grote Bos.