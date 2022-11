Stand-upcomedy is een succes in Veenendaal: ‘Altijd is er een kans dat je de nieuwe Theo Maassen ontdekt’

kunst in de valleiMet zijn AOT Events brengt Said El Hassnaoui al jarenlang comedyshows op de planken in binnen- en buitenland. Tien jaar geleden begon hij, gewoon in het Veenendaalse buurthuis Panorama.

,,Ik was een liefhebber van stand-upcomedy. Organiseren deed ik al vanaf mijn 16de, van feestjes tot aan sportevenementen. Dus ik dacht: waarom geen comedyshow?”, vertelt hij.

Het concept sloeg aan en in Veenendaal organiseert El Hassnaoui inmiddels elke maand shows in Theater Lampegiet. Zo staat er donderdag 1 december weer een Veenendaal Lacht op het programma, waarbij beginnende en ervaren comedians hun materiaal uitproberen.

,,De insteek van de avond is ‘Laat je verrassen’. Ik wil graag dat mensen beseffen dat ze niet per se naar een bekende naam hoeven te gaan om een leuke avond uit te hebben. Altijd is er een kans dat je al vroeg de nieuwe Theo Maassen, Najib Amhali of Claudia de Breij ontdekt.”

Quote Die is bedoeld voor echte avontu­riers, mensen die op de gok naar een voorstel­ling durven te gaan. Said El Hassnaoui

Verder organiseert El Hassnaoui regelmatig een Bazinga Comedy Night met bekende en minder bekende stand-upcomedians. ,,Dat doen we in de foyer, waar we een comedyclubachtige setting creëren. Op vrijdag 9 december is er weer de show Wie is het?! in de grote zaal. Die is bedoeld voor echte avonturiers, mensen die op de gok naar een voorstelling durven te gaan. Drie of vier cabaretiers en comedians spelen dan een lange set. Ik vertel niet wie er komen, maar het zijn altijd toppers.”

‘Veenendaal heeft een goed publiek’

Stand-upcomedians treden volgens El Hassnaoui graag op in Veenendaal. ,,Niet overal in Nederland slaat stand-upcomedy even goed aan, maar Veenendaal heeft een goed publiek. Heel goed zelfs. In het begin kijken de mensen een beetje de kat uit de boom, maar als ze los zijn is het geweldig spelen.”

El Hassnaoui is ook bezig met de try-out van zijn eigen voorstelling Said Lacht. ,,Het is een comedyvoorstelling over racisme, vooroordelen, culturele verschillen en mislukte dates en relaties. Ik laat zien hoe ik daar alsnog positief mee omga en er dikwijls de humor van inzie.”