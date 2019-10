‘Stemmen dwongen moeder Sylvia om haar baby Milan te doden’, OM eist 3 jaar cel en tbs

VEENENDAAL/ DRUTEN - Wegens doodslag is tegen de 27-jarige Sylvia R. uit Druten 3 jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden geëist. Het OM is er van overtuigd dat R. op 16 april 2012 in Veenendaal haar negen maanden oude baby Milan heeft gedood.

De officier van justitie noemde R. een beschadigde vrouw die in een zwaarmoedige bui haar eigen kind heeft gedood.



Sylvia R. vertelde zelf dat ze zich slecht voelde in de periode. Ze twijfelde of ze wel een goede moeder kon zijn. Ze vertelde dat ze alleen thuis was met baby Milan en dat ze door stemmen werd gedwongen de keel van het kind dicht te knijpen. Ze zei dat ze psychotisch was.

Er moet ook geweld zijn gebruikt

Zij was direct na de moord al verdachte. Maar de zaak werd toen geseponeerd. Een jaar geleden vertelde R. over de moord op haar kind aan haar man. Dit gesprek werd opgenomen. De politie luisterde mee en sindsdien zit de vrouw in de gevangenis op verdenking van moord.



Er zijn twijfels aan de verklaring. Volgens de forensisch arts kan verwurging niet alleen de doodsoorzaak zijn. Er moet ook geweld zijn gebruikt tegen het kindje.



Dat vertelde de dokter donderdag tijdens een getuigenverhoor in de rechtbank in Utrecht. De officier van justitie was er ook van overtuigd dat er meer geweld is gebruikt dan de moeder heeft toegegeven.

Depressief zwakbegaafd

Een getuige had gehoord dat de baby tegen een commode was gegooid. Maar R. blijft bij haar verhaal.



Volgens de hulpverlening heeft de vrouw veel problemen. Zij is depressief zwakbegaafd. Zij werd overvraagd omdat zij voor een kind moest zorgen. Aan de buitenwereld wilde de verdachte laten zien dat ze het allemaal aan kon.



De reclassering vindt de kans op herhaling niet groot zo lang R. niet de zorg krijgt over een kind. Daarom moet voorkomen worden dat zij zwanger wordt, vindt de hulpverlening.



De reclassering adviseert een voorwaardelijke tbs. R. kan direct na de gevangenis worden opgenomen in een kliniek

