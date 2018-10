Stenen door de ruit na klachten over drugshandel

Auto's maken volop gebruik van fietsbrug in Veenendaal

5 oktober VEENENDAAL - Per dag rijden meerdere auto’s over de fietsbrug bij de Kanaalweg in Veenendaal. Buurtbewoner Michael Melssen zegt dat de omleidingsroute vanwege werkzaamheden in de Kerkewijk niet duidelijk genoeg is. De gemeente neemt maatregelen.