Stenen door ruit van Veenendaler na klachten over drugshandel

Gepasseer­de DO­VO-doel­man met migraine naar huis

29 september VEENENDAAL - Voor de wedstrijd van DOVO zaterdag tegen Harkemase Boys (4-2) kreeg doelman Rodney Ubbergen te horen van de technische staf dat hij was gepasseerd voor een plek in de basis. Koen Hagelstein was zijn vervanger.