Stephan (67) is gek van modeltreinen, maar baalt van imago: ‘Dat het voor suffe oude mannen is, klopt niet’

UPDATE Triathlon Veenendaal lijkt dit jaar weer gered van de blauwalg maar waarom is het elke keer weer raak?

De triathlon van Veenendaal lijkt op 26 augustus terecht te kunnen in de surfvijver. De bauwalg die er zat, is verdwenen. Dat bleek woensdag bij de laatste test van het waterschap. Maar hoe is die alg te bestrijden? Plannen om voortaan vers water in de waterplas te laten lopen, hebben niets opgeleverd.