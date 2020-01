Steun en afkeuring voor pleidooi tégen vuurwerkverbod

De roep op zo'n verbod wordt luider en luider na de onrustig verlopen nieuwjaarsnacht met als tragisch dieptepunt de fatale flatbrand in Arnhem waarbij een man en zijn zoontje omkwamen. Een petitie tegen vuurwerk is inmiddels al door 250.000 mensen getekend. Ook de Gelderse burgemeesters zijn in meerderheid inmiddels voor een verbod. Net als de politie en een groot deel van politiek Den Haag.



Tim van den Berg uit Woudenberg stuurde, namens meerdere vuurwerkliefhebbers een brief naar De Gelderlander waarin hij tegen een verbod pleit. ‘Een noodkreet’ zo noemt hij het zelf. ,,Ik vrees echt dat onze hobby en traditie wordt afgepakt door mensen die lak hebben aan alle regels.”



Van den Berg stelt dat het Nederlandse consumentenvuurwerk juist veilig is, mits het goed wordt gebruikt. Het afsteken is echt zijn passie. ,,Ik ben er het hele jaar mee bezig. Met bestellen, demo’s bekijken van nieuw vuurwerk. Deze jaarwisseling heb ik een show voor de straat in elkaar gezet. Iedereen vond het geweldig. Ik had er 1500 euro in gestoken.”